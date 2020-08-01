كشف ملابسات واقعة اختطاف صيدلى بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الامنية من كشف ملابسات واقعة إختطاف صيدلى ومطالبة أهليته بدفع مليون و200 ألف جنيه لإطلاق سراحه ، وضبط مرتكب الواقعة.





البداية عندما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بتلقيه إتصال هاتفى من مجهول طلب خلاله فدية (مليون و200 ألف جنيه) نظير إطلاق سراح (شقيقه "صيدلى" مقيم بدائرة المركز) والمُبلغ بغيابه بتاريخ 23 الجارى بالمركز.





أسفرت جهود فريق البحث المشكل من ضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عن تحديد مرتكبى الواقعة ثلاثة أشخاص (صيدليان – سائق) لخلافات مالية بينهم وقضايا منظورة أمام المحاكم.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت عن ضبط أحد المتهمين وقيام المتهمان الآخران بالتخلى عن المختطف عقب علمهما بضبط أحدهم وهروبهما.. وبمواجهة المتهم المضبوط بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربان، وقرر أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه عقد العزم على إختطافه وطلب مبلغ الفدية من أهليته نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالإستعانة بباقى المتهمين نظير تحصلهما على مبلغ (100 ألف جنيه)، وبتاريخ الواقعة قاموا بإستدراج المجنى عليه من مدينة 6 أكتوبر إلى دائرة المركز لإنهاء تلك الخلافات وإقتياده إلى منزل أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وإحتجازه لحين مساومة أهليته لدفع مبلغ الفدية، إلا أنه عقب ضبطه وعلم المتهمان قاما بإطلاق سراح المجنى عليه وهربا خشية ضبطهما.



