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فن

المسرح يستعيد عافيته.. مسرحية "علاء الدين" تعود بحفلتين يوميا خلال العيد

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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محمد نحلة
بعد غياب أكثر من خمسة أشهر، استأنفت مسرحية "علاء الدين " للنجم أحمد عز عروضها الجماهيرية على مسرح كايرو شو بمدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر.

وقد جاءت البداية أمس أول أيام العيد قوية حيث أن الإقبال على حجز تذاكر العرض جعل إدارة كايرو شو تنظم حفلين يوميا للمسرحية (ماتينيه وسواريه) لاستيعاب مايمكن من طلبات الحجز في ظل الالتزام بنسبة الإشغال المسموح بها في المسرح وهي 25%.

وسيستمر ذلك طوال أيام العيد ، كما قررت الإدارة فتح باب الحجز للأسابيع التالية مع استمرار الإجراءات الإحترازية المشددة التي يتم تطبيقها في مسرح كايرو شو المجهز بكافة وسائل وأدوات الوقاية الصحية والتعقيم.

المسرحية الاستعراضية الكوميدية"علاء الدين" يشارك أحمد عز في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام اسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.
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