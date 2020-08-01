الزراعة: ذبح 8 آلاف أضحية مجانا وإزالة تعديات على الأراضي الزراعية في ثان أيام العيد

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من غرفة عمليات الوزارة خلال ثان أيام عيد الأضحى المبارك.









وجاء في التقرير استمرار أعمال إزالة التعديات على بحيرة المنزلة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البحيرات المصرية وإزالة التعديات والمخالفات عليها من أجل الحفاظ على سلامة المسطحات المائية والثروة السمكية الموجودة بها.





وصرح د خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية علي استمرار إزالة التعديات على منطقة بوز البلاط في بورسعيد والتى تقع بين بوغازي الجميل 1 ،2 وتشمل ٣٥ عشة تمتد بمساحة ٢ فدان وتمت الإزالة بمعرفة رجال الادارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وبإستخدام حفارات الهيئة وناشدت الهيئه المواطنين بعدم التعدي على الأراضي حول بحيرة المنزلة حيث سيتم التعامل الفوري مع الإزالة تجنبا للعقوبة والإحالة الى النيابة العسكرية.





ومن ناحيته اكد د انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أنه تم رصد 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة حوالي 4 قراريط في المنوفية والغربية والمنيا والإسماعيلية.





وتم إزالتها بالكامل بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية في المحافظات وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.





وأكد د. ايمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بوزارة الزراعة، أن عدد مذبوحات الأضاحي المجاني للمواطنين في المجازر على مستوى الجمهورية خلال ثاني أيام عيد الأضحى تجاوز 8 آلاف رأس ماشية من الجاموس والابقار والأغنام والماعز وجاءت محافظة البحر الأحمر في المركز الأول ب 1325 اضحية ثم القاهرة 935 ثم القليوبية 697 الجيزة 660 والشرقية 655