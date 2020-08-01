زينة تهنئ تامر حسني بعيد الأضحى.. والأخير يرد: وأنتي طيبة يا أغلى زيكا

كل سنة وانتم بخير وصحة 🙏

كل سنة وانت طيب

وربنا مايحرمني منك ويخليلك ولادك 🙏🥰 اخويا اللي ما يتعوضش " .

وظهر في الفيديو تامر حسني وزينة في عدد من المشاهد من فلمي الفلوس وكابتن هيما وعلقت قائلة : "