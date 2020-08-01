زينة تهنئ تامر حسني بعيد الأضحى.. والأخير يرد: وأنتي طيبة يا أغلى زيكا

نشرت الفنانة زينة مقطع فيديو يجمعها مع الفنان تامر حسني عبر حسابها الشخصي انستجرام .
وظهر في الفيديو تامر حسني وزينة في عدد من المشاهد من فلمي الفلوس وكابتن هيما وعلقت قائلة : "كل سنة وانتم بخير وصحة 🙏كل سنة وانت طيب@tamerhosny وربنا مايحرمني منك ويخليلك ولادك 🙏🥰 اخويا اللي ما يتعوضش " .
ورد تامر حسني عليها قائلا : " وانتي طيبة يااغلي زيكا ويخليلك ولادك وربنا يحفظهم ويرزقهم اجمل ابواب رزقة ".
ومن ناحية أخري أعلن حي الدقي بمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، أن لجان المتابعة بالحي تمكنت من رصد شركة إنتاج سينمائي تقوم بتصوير فيلم باسم (مش أنا) بطولة الفنان تامر حسني وتقوم بإشغال الطريق العام بسيارة نقل ومعدات وكاميرات بدون تصريح.