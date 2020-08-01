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فن

فنان شهير يؤدي فريضة الحج على روح فاروق الفيشاوي.. شاهد

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:36 م
فاروق الفيشاوى
فاروق الفيشاوى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو الى الفنان المعتزل مجدي إمام وهو يقوم بمناسك الحج فى الاراضى السعودية ويؤدي للفنان الراحل فاروق الفيشاوى فريضة الحج، وعمرة. 



وعلق أحمد قائلا : "كل سنة و الناس كُلهم طيبين المسلمين وغير المسلمين، شكرًا أنكل مجدي إمام الأب و الصديق العزيز".



يذكر أن الفنان  فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في 25 يوليو 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز الـ67 عاما.



ويعد الفنان المعتزل مجدي إمام ممثلا مصريا، ولد في عام 1955 بمدينة القاهرة، حصل على درجة البكالوريوس في قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة في عام 1976، وعمل في البداية في مجال الديكور، ثم قرر احتراف الفن في بداية الثمانينيات، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث تخصص هناك في مجالي الإخراج والتمثيل. قدم مجدي إمام عددًا من الأفلام حتى بدايات التسعينيات ثم اعتزل الفن واتجه بعدها لتقديم البرامج الدينية.

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