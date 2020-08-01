شاهد.. أحدث ظهور لـ يوسف الشريف مع زوجته





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









-‏‎‎كل سنة وإنت طيب .





- ‏‎‎ربنا يخليكم لبعض ويخليلكم أولادكم وتفرحوا بيهم يارب.





-‏‎‎كل سنة وانتوا طيبين وبخير وسعادة وكل الاسرة الكريمة









يذكر ان رد الفنان صلاح عبد الله على تعليق مي كساب على تصريحات الفنان يوسف الشريف برفضه المشاهد الساخنة.





وعلق صلاح عبد الله قائلا :"‏مش فاهم قوي ولكن بحبك يامي وبحب يوسف الشريف وكل ما بختلف معاه بحبه أكتر ‎#بس_كدا".





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وكانت مي كساب غردت قائلة "‏في يوم بابا صلاح عبد الله زعقلي وقالي ما تقوليش رأيك في زميل أو شغله أو آراءه ما يصحش عيب قولتله حاضر مش هاعمل كده تاني النهارده حسيت جدا بكلامه ايه الهبل ده ايه الأوفر ده انتو مالكم بيوسف الشريف مضايقكم قوي كده ليه هوه حر حر بتطالبو بالحرية والديمقراطية بمنتهي الديكتاتو



