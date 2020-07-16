اللهم انصر مصر.. يوسف الشريف يدعم القوات المسلحة المصرية

وجه الفنان يوسف الشريف الدعم للجيش المصري.





وغرد يوسف الشريف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏اللهم انصر مصر#ادعم_جيش_مصر ‎#تحيا_مصر ‎#اسود_الجيش_المصري ‎#ليبيا ‎#سد_النهضة".





وشارك الفنان يوسف الشريف في بطولة مسلسل " النهاية" مع كل من الفنان عمرو عبدالجليل، باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.







