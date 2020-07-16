اللهم انصر مصر.. يوسف الشريف يدعم القوات المسلحة المصرية

وجه الفنان يوسف الشريف الدعم للجيش المصري.
وغرد يوسف الشريف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "اللهم انصر مصر#ادعم_جيش_مصر #تحيا_مصر #اسود_الجيش_المصري #ليبيا #سد_النهضة".
وشارك الفنان يوسف الشريف في بطولة مسلسل " النهاية" مع كل من الفنان عمرو عبدالجليل، باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.
ودارت أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.