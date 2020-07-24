بالجلد الأسود .. زوجة يوسف الشريف تستعرض أناقتها على إنستجرام





وأطلت إنجي علاء بإطلالة أنيقة، مرتدية بلوزة باللون الأبيض المميز، مع بنطال باللون الأسود بتصميم الجلد على أحدث صيحات الموضة.





وانتعلت زوجة يوسف الشريف حذاء ذا كعب عال باللون الأسود لإبراز رشاقتها وأناقتها.





واعتمدت زوجة يوسف الشريف على خصلات الشعر البني الملموم ليكشف عن جمال ملامحها، مع وضع اللمسات الجمالية المرتكزة على الألوان الهادئة باللون البني.





وارتدت الاكسسوارات البسيطة لاستكمال أناقتها، ففضلت ارتداء الأسورة في اليد، والأقراط في الأذن فقط.





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