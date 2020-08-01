هدفنا واحد.. صوتنا واحد| مبادرة توعية بالمشاركة في انتخابات الشيوخ بالبحيرة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة ، مبادرة تثقيفية بعنوان "" هدفنا واحد , صوتنا واحد" بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرلمان والطلائع بوزارة الشباب والرياضة ، بهدف التوعية بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إنعقادها خلال يومي ١١ و١٢ أغسطس الجاري .





و قال الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة ، أن المبادرة تشمل ١٦ لقاء حواريا، ويحاضر فيها لفيف من أستاذة القانون وتستهدف تثقيف الشباب بجميع مراكز ومدن المحافظة على مدار ثلاثة أيام ٥ و ٦ و ٨ أغسطس ٢٠٢٠ .





يأتي ذلك في اطار الجهود المبذولة لرفع الوعي لدي الشباب بأهمية المشاركة الفعاله والايجابيه في العملية الانتخابية وحثهم على النزول للتصويت والمشاركة فى صنع القرار .





من جانبه ، أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بدور مديريه الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة بهدف الوصول إلي مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع مع التركيز على القضايا الراهنه وتوسيع مدارك الشباب نحوها .



