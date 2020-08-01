منافذ بيع ثابتة لبيع الخضروات والفاكهة بسعر الجملة فى الوادى الجديد.. صور وفيديو

أعلن تجار الخضر والفاكهه بمدينة الداخلة ب الوادي الجديد ، عن افتتاح منافذ لبيع الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة، من خلال منافذ ثابتة بأسعار الجملة بجوار ادارة الحي بالقرب من مسجد الزهور بمدينة موط ، لتخفيف العبءعنا المواطنين بمناسبة عيد الاضحي المبارك.





واكد مصطفي ابو علاء تاجر خضروات وفاكهة أن المنافذ مستمره بصفة مستديمة يتم فيها توفير الخضروات والفواكه بجميع أنواعها بأسعار الجملة بهدف تخفيف العبء على المواطنين وبصفه مستمره .

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وأضاف ان جميع الخضروات تباع الثلاثة كيلو بغشرة جنيهات، اما الفاكهة بتباع بسعر الجمله لجميع انواع الفاكهة من البرتقال وحتي المانجو .





وأشاد معظم المواطنين المنافذ الثابتة التي تقوم ببيع منتجات الخضر والفاكهة باسعار مخفضة وفي متناول الجميع.

من جانبه قال الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخله في بيان له أن رئاسة المركز تسعى لتحقيق مطالب المواطنين واستكمال الخدمات الحيوية بما في ذلك توفير المنتجات السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بهدف محاربة الغلاء والقضاء على ظاهرة الاحتكار للمنتجات.





وأكد أن معظم القرى تنفذ هذا المشروع من خلال توفير الخضروات بزراعتها في الصوب الحكومية ضمن منظومة القرية المنتجة التي طرحها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد كمبادرة فاعلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين.



