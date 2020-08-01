AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أبلغ رد على تهديدات تركيا ..البرلمان العربي يقصف جبهة أردوغان بمفاعل براكة

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:30 م
مفاعل براكة
مفاعل براكة
Advertisements
مـيـس رضـا

أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، السبت، بإعلان دولة الإمارات بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، مؤكدًا أنه أبلغ رد على التهديدات التركية.

 

 

وقال إنه يعتبره إنجازًا نوعيًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها، ويجسد الحلم العربي المنشود لتكون هذه الأمة صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية.

 

وهنأ رئيس البرلمان العربي، فى بيانه، دولة الإمارات رئيسًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا بإعلان نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية سلميًا وقال: "نبارك هذا الإنجاز النوعي لدخول الدول العربية مسار الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

 

وقال إن إعلان دولة الإمارات نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية، هو أبلغ ردّ على التهديدات العدوانية التي أطلقها وزير الدفاع التركي ضدها"، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع الإمارات ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها.

 

أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، نجاح الدولة في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي.

 

 

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدات بحسابه على موقع "تويتر"، السبت: "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز".

 

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "الهدف تشغيل 4 محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات".

 

وتابع: "الإمارات شطرت الذرة وتريد استكشاف المجرة. رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية ومنافسة بقية الأمم العظيمة. لا شيء مستحيل".

قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على "تويتر": "حققنا نقلة نوعية في قطاع الطاقة الإماراتي وخطوة مهمة على طريق استدامة التنمية، بأيدي كفاءاتنا الوطنية".

 

وأضاف: "المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية تبدأ عملياتها التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة العالمية. براكة إنجاز حضاري وتنموي تضيفه الإمارات إلى رصيد إنجازاتها المتفردة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

(براكة).. إنجاز إماراتي يضعها في صدارة الدول العربية في إنتاج الكهرباء من تكنولوجيا الطاقة النووية

الإمارات تنجح في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي

الإمارات تعلن نجاح تشغيل أول مفاعل نووي سلمي

الإمارات تذهل العالم بإنجاز جديد.. براكة مفاعل نووي يغير خارطة المنطقة العربية.. معلومات عنه

الإمارات تنجح في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية بالعالم العربي

الإمارات تبدأ تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية

ترشيحاتنا

يوم الحرية.. آلاف المتظاهرين في ألمانيا يعلنون نهاية فيروس كورونا بالمخالفة للسلطات

تركي آل شيخ يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. ومحمد عواد يوجه له رسالة

فيديوجراف.. كيف كرم عمرو دياب عزت أبو عوف

خلفت قتلى ومصابين.. لحظة سقوط رافعة ضخمة على حوض لبناء سفن في الهند.. شاهد

أغلبها للمصريين.. إلغاء 10 آلاف تذكرة طيران في الكويت بعد حظر الرحلات

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

AdvertisementS

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

شاهد.. طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا

تعرض لضغوط وإغراءات والشرطة رفضت التنازل.. تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصرى المعتدى عليه بالكويت

فنان شهير يؤدي فريضة الحج على روح فاروق الفيشاوي.. شاهد

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

اِركن السكينة يا عبده | عجل يهرب من الجزار قبل ذبحه.. شاهد

قبل حظر الطيران المفاجئ.. 450 مصريا يصلون إلى مطار الكويت على ٣ رحلات خلال ساعة واحدة

ظهور وحش بحري غريب على شاطئ بريطاني.. صور

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور