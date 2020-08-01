تعليم البرلمان تبحث التصور النهائي لخطة العام الدراسي الجديد

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تدريب جميع المعلمين وأساتذة الجامعات على آليات التعليم عن بعد واكتساب المهارات الرقمية، وما يخصها من التواصل وكيفية التعامل مع الطلاب بشكل مختلف تماما عن التعليم المباشر، فضلا عن طرق عرض المواد التعليمية، وإتاحة إرشادات من خلال المنصة التعليمية لأولياء الأمور لمساعدة أبنائهم فى النظام التعليمى الجديد.



