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برلمان

تعليم البرلمان تبحث التصور النهائي لخطة العام الدراسي الجديد

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:13 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستبحث الصورة النهائية لخطة العام الدراسى الجديد خلال الفترة القادمة فى غضون الشهر الجارى، والتى ستعلن لأولياء الأمور فى سبتمبر القادم، معتبرا أن الدمج بين التعليم الإلكتروني والنظام المدرسي يتطلب تبني خطة واضحة لتدريب المعلمين جيدا عليه، خاصة وأن الفترة الراهنة جاءت مفاجئة للجميع، بينما العام القادم لابد وأن يكون له إعداد جيد لأسسه.
 
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تدريب جميع المعلمين وأساتذة الجامعات على آليات التعليم عن بعد واكتساب المهارات الرقمية، وما يخصها من التواصل وكيفية التعامل مع الطلاب بشكل مختلف تماما عن التعليم المباشر، فضلا عن طرق عرض المواد التعليمية، وإتاحة إرشادات من خلال المنصة التعليمية لأولياء الأمور لمساعدة أبنائهم فى النظام التعليمى الجديد.

 
وأشار إلى أن التعليم عن بعد سيجعل الطالب مكتسبا ومتمكنا لجميع صور التكنولوجيا العصرية التى تتجدد يوما تلو الآخر، أما التعليم المباشر فلا مجال للاستغناء عنه لما له من فوائد ترتبط بالالتزام والانضباط واكتساب مهارات عقلية ورياضية لا يمكن اكتسابها فى التعليم عن بعد، معتبرا أن الدمج بينهم هو الأفضل .
 
 
وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء حول تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدايةً من العام الدراسي الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بداية ًمن العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن حضور الطلاب للمدارس بكافة المراحل التعليمية يعد شرطًا أساسيًا خلال العام الدراسي المقبل، وبشكل يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للطلاب، مع مراعاة التباعد لمنع انتشار العدوى، مُشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن نظام الدراسة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
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