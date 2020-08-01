شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين بنجاح تنظيم مناسك الحج





هنأ فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خادم الحرمين الشريفين، بنجاح تنظيم مناسك الحج هذا العام، وحرص المملكة على إقامة الفريضة، وتنظيم الشعائر بما يناسب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.





من جانبه، هنأ خادم الحرمين الشريفين، شيخ الأزهر الشريف بعيد الأضحى المبارك، معبرا عن شكر جلالته وتقديره لما أبداه فضيلته من مشاعر نبيلة ودعوات صادقة.





وأجرى، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأ فيه جلالته بعيد الأضحى المبارك، والخروج من المستشفى بسلام بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها.





وفي وقت سابق، نشر فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنجاح العملية الجراحية، ونجاح تنظيم مناسك الحج هذا العام.





وقال الإمام الأكبر: "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخروجه سالمًا بعد نجاح العملية الجراحية، داعيًا الله أن يُلبسَه ثياب الصحة وتمام العافية".



