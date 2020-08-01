د. كمال الدسوقي يكتب: عيد استثنائي

فعلا لا يمكن أن يتخيل أى إنسان أن يأتي علينا عيد الأضحى المبارك فى هذه الظروف أو بهذا الشكل لكن هذه مشيئة الله وقدره وعلى الجميع أن يدرك أيضا قدرة البشر المحدودة جدا جدا ولا نظل هكذا فى غفوتنا وجبروتنا الانسانى إلا متناهى ويبدو أن درس وباء الكورونا سيكون مفبدا وجيدا جدا للإنسانية رغم المآسي التى تكبدتها صحيا واقتصاديا واجتماعيا .





لكن الله له حكمة بليغة فى ذلك أن النظام الذى وضعته السلطات فى مسألة الحج ليس صعبا ان يتم تطبيقه على الحج العادي من خطوط ومسارات وحصوات معقمة وباصات منظمة يراعى فيها الانسانيه فقط وليست الاموال والتمييز بين الغنى والفقير وان كل شىء سيتغير ليس فقط فى الحج ولكن فى سلوكيات ومعايير ونظم إدارة الحياة الإنسانية .





مخطىء من يعتقد أن الجائحة انتهت وسنعود كما كنا لا لن يحدث هذا قبل أن تعود الإنسانية الى رشدها وعقلها وان تراعى العدالة الإلهية وتقوم بتطبيقها على الأرض التى خلقها الله ومن ثم خلق عليها الإنسان، ما زال الظلم والجهل والحروب قائمة وصدقونى لن تتوقف الجائحة قبل توقف كل اشكال الظلم والقهر على وجه البسيطه ، نعم عيد بدون زيارات بدون فرحة بدون نكهة ولن يغير الله مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم .





كنت اتمنى ان تحول مليارات الإنفاق ببذخ سواء فى الحج والعمرة الى التنميه الشاملة ومنع الحج أو العمرة لاى انسان اكتر من مرة اى الفريضة مرة واحدة فقط وان تكون النسك والإقامة واداء المشاعر سواسيه الجميع سواء ، هكذا نتعلم العبر والدروس والا سنظل نعانى ونعانى