محمد الشرنوبى يهنئ جمهوره بعيد الأضحى.. شاهد

هنأ الفنان محمد الشرنوبى جمهورة بعيد الاضحى المبارك ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق الشرنوبى قائلا " كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك يارب يبقى عيد سعيد علينا كلنا ".
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يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.
شارك فى المسلسل أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا وهالة صدقي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.