الصراع يشتعل بين محمد الشرنوبى وسارة الطباخ.. بيانات وتحذيرات بين الطرفين





ونرصد فى التقرير التالى مستجدات الأزمة بين محمد الشرنوبى وسارة الطباخ بعد بيان نقابة المهن الموسيقية.





تحذير سارة الطباخ الأحدث:

وجهت المنتجة سارة الطباخ تحذيرا جديدا للفنان محمد الشرنوبى، من إصدار بيانات خاطئة حول طبيعة علاقته بالشركة التى تعاقد معها بشكل حصرى، حيث لا يجوز له أن يتعاقد على أى عمل آخر دون الرجوع إلى الشركة.





وأصدرت سارة الطباخ بيانا حذرت فيه بعض شركات الإنتاج من التعامل بشكل فردي مع محمد الشرنوبي حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، مشيرة إلى أن قرار غرفة صناعة السينما ونقابة الموسيقيين واضح بأن الجهتين قامتا بغل أيديهما لأن الطرفين متنازعين قضائيا، وبالتالي الأمر متروك للقضاء.





وأضافت سارة فى بيانها: "وطالما أن النزاع لم يحسم قضائيا لا يحق له العمل نهائيا بشكل منفرد»، مشيرة إلى أن «الشركة سوف تحرك دعوى قضائية ضد محمد الشرنوبي لقيامه بنشر أخبار مغلوطة في وسائل الإعلام على أن علاقته بالشركة انتهت، ولم يقدم دليلًا يثبت ذلك، وكل هذه البيانات هدفها شو إعلامى".





محمد الشرنوبى يصدر تحذيرا لـ سارة:

من جانبه أصدر المكتب الإعلامي للفنان محمد الشرنوبي، بيانًا جديدًا بسبب أزمة المنتجة سارة الطباخ.





وأعرب الفنان محمد الشرنوبي عن تقديره للنقابات الفنية الثلاثة (التمثيلية والموسيقية والسينمائية) وغرفة صناعة السينما وذلك بعد صدور حكم قضائي لصالحه بعدم منعه من مزاولة مهنته واحترام تلك الجهات للحكم القضائي ورفضهم إصدار قرار بوقفه عن العمل أو منع الشركات من التعامل معه وذلك في الشكوى المقدمة من سارة الطباخ (شركة ايرث برودكشن) وبالتالي أحقيته في مزاولة مهنته كمطرب وممثل وأحقيته في التعامل مع الشركات والأشخاص كصاحب حق أصيل في التعاقد على أعماله الفنية بكافة أنوعها (حفلات، تمثيل، إعلانات، الخ..).





وحذر الفنان محمد الشرنوبي، سارة الطباخ (شركة ايرث برودكشن) من التعامل باسمه أو بالنيابة عنه بشأن أي عمل فني او قبض اي مستحقات له وينبه على كل الشركات والاشخاص بعدم التعامل معها نيابة عنه نظرًا لعدم سدادها مستحقاته التي في ذمتها وعدم وفائها بالتزاماتها معه.





وأكد الفنان محمد الشرنوبي أنه مستمر في الإجراءات القانونية ضد سارة الطباخ عن نفسها وبصفتها الممثلة القانونية لشركة ايرث برودكشن دفاعًا عن حقوقه الأدبية والمالية التي كفلها له القانون.





ودعا إلى عدم الالتفات لأي تحذيرات صادرة من المدعوة للشركات وعدم الاعتداد بتلك التحذيرات لكون تلك الشركات ليست طرفًا في النزاع القضائي المنظور أمام القضاء، فضلًا عن أن تلك التحذيرات الغرض منها منع الفنان من العمل وإبراز موهبته الفنية وهو ما رفضته الجهات المعنية (نقابة المهن التمثيلية، نقابة المهن الموسيقية، نقابة المهن السينمائية، غرفة صناعة السينما).





تدخل نقابة الموسيقيين:

قررت نقابة الموسيقيين رفض طلب سارة الطباخ ضد الفنان محمد الشرنوبي بالإيقاف، وتم الموافقة على طلب الفنان بـ"غل" يد النقابة على النزاع القائم بين الفنان محمد الشرنوبي وسارة الطباخ.

كانت سارة الطباخ قدمت شكوى ضد محمد الشرنوبي وحققت النقابة في الموضوع لمدة شهر وبعد اجتماع مجلس النقابة وافقوا على طلب الفنان محمد الشرنوبي وهو ترك النزاع للقضاء.

يذكر أن اللجنة الثلاثية مكونة من نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وغرفة صناعة السينما كانوا رفضوا أيضًا الشكوى التي كانت مقدمة من المذكورة.

كانت محكمة مجلس الدولة حكمت لصالح الفنان بإلغاء القرار المسبق، وجاء في الحكم "تمنع أي جهة أن توقف الفنان وأن تصدر أي جزاء ضده في موضوع سارة الطباخط، وبذلك محمد الشرنوبي يكون قد تحرر من هذه المشكلة وبإقرار جميع النقابات وغرفة صناعة السينما أنه قادر على العمل بدون أي قيود أخرى من شركة ايرث برودكشن.

وكان سبب الدعوى القضائية المقدمة من الشرنوبي ضد سارة الطباخ، رغبته في فسخ العقد المبرم بينهما لتوليها الشئون الإنتاجية الخاصة به.

شهدت أزمة المطرب والممثل محمد الشرنوبى والمنتجة سارة الطباخ، اليوم تطورا جديدا ينبئ باشتعال الصراع بينهما من جديد، وذلك بعد أن أصدرت المنتجة اليوم بيانا تحذر فيه الشرنوبى من إصدار بيانات خاطئة وحذرت فى الوقت نفسه شركات الإنتاج من التعامل معه، وجاء هذا البيان ردا على بيان أصدره محمد الشرنوبى أمس ووجه فيه تحذيرا للمنتجة بعدم استخدام اسمه فى أى دعاية للشركة.