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أخبار العالم

أردوغان رئيس فاشل.. انهيار عدد مؤيديه في استطلاعات الرأي

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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محمد علي
وفقًا لآخر مسح أجرته شركة أوراسيا  ريسيرش Eurasia Research ، تستمر نسب التأييد لحزب العدالة والتنمية الرئيس التركي رجب أردوغان في الانخفاض والتراجع، مع ارتفاع حدة النقد الدولي لمغامرات الرئيس الخارجية في سوريا وليبيا وحوض المتوسط، وفقا لصحيفة حريتت التركية.


وبحسب البحث ، فإن نسبة الذين قالوا إنهم سيصوتون بنعم إذا كان أردوغان هو المرشح للرئاسة في الانتخابات القادمة، "فلم تتعد  38.9 %، أما نسبة الذين قالوا  فكانت 46.8%.


ووفق الاستطلاع ، أشار المواطنون إلى إن الاقتصاد والبطالة إضافة إلى المغامرات  الخارجية المليئة بالمخاطر ، تعد  أكبر المشاكل التي تواجهها تركيا، والتي رأوا أن أردوغان ساهم في تدهورها.

ووجد نحو 60 % أن أردوغان فشل في اشعار المواطن بالأمان ولم يساهم في حل المشكلات التي تعاني منها البلاد، خاصة   مع تفاقم   المشكلات والبطالة مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

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