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توك شو

مي فاروق تكشف سبب خوفها من حفل الأوبرا بعد الحظر.. فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:05 م
مي فاروق
مي فاروق
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حمزة شعيب
حلت الفنانة المصرية مي فاروق ضيفة على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سى بي سي"،  للحديث عن ذكرياتها مع الغناء والعمل بالأوبرا، وكيف استطاعت إنقاص وزنها في وقت قياسي.

وظهرت المطربة مي فاروق في شكل جديد بعدما فقدت حوالي 30 كيلو جرام من وزنها،  وكشفت سر فقدانها للوزن.

وروت عن أصعب المواقف التي مرت بها بالأوبرا، قائلة:" بعد الحظر بسبب كورونا وجلوسى فترة كبيرة بالمنزل كنت قلقة من الغناء وخايفة صوتي ميطلعش".

وتابعت:" كنت خايفة من رجوعي بعد الحظر على حفل بالأوبرا ولكن الحمدلله كانت تجربة جيدة".
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