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برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب مشاكل القمامة بالقاهرة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:01 ص
النائب عاطف مخاليف
النائب عاطف مخاليف
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة بسبب الإشغالات وتراكم القمامة في محافظة القاهرة، وبالتحديد في المطرية.

وأضاف النايبع، عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه رغم التطوير الذي تشهده القاهرة، من حيث إقامة الكباري والمحاور والإنارة التي ملئت القاهرة، إلا أن هناك إهمال كبير يتعلق بتراكم القمامة.

وناشد عضو مجلس النواب وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة بالتدخل لحل مشكلة تراكم القمامة، خاصة وأنها في أماكن رئيسية، ومنشآت تعليمية.
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