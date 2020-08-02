بشير الديك: السينما والدراما تشهد تغيرا نوعيا بسبب السوشيال ميديا.. فيديو

كشف الكاتب والسيناريست بشير الديك عن رأيه في السينما والأعمال الدرامية التي يتم إنتاجها حاليا.







وأضاف بشير الديك في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي على قناة " اكسترا نيوز": " السينما الحالية بنت العصر الذي نعيشه".









وتابع بشير الديك:" هناك تغير نوعي في السينما والدراما في العالم بأكمله في ظل انتشار السوشيال ميديا".









ولفت بشير الديك إلى أن الفيلم السينمائي أقرب في بنائه إلى القصيدة الشعرية والقصة القصيرة، وهو فن الإيحاء.









وأشار بشير الديك إلى أن المسلسل أقرب في بنائه للرواية وهو فن البوح ويستطيع الفرد ان يقول ما يريده دون التخلي عن الجانب الفني في الحديث".



