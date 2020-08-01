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أخبار العالم

تحذير من أخطر بلد في إفريقيا... حالات كورونا في طريقها للمليون

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:46 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
تجاوز عدد المرضى بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا اليوم السبت الـ500 ألف  حالة مؤكدة من الإصابات بـ COVID-19، وهو ما يمثل أكثر من 50٪ من جميع حالات الإصابة بالفيروس المبلغ عنها في 54 دولة في إفريقيا، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

أعلن وزير الصحة زويليني مخيز عن  10.107 حالات جديدة مساء السبت ، ليصل العدد الإجمالي التراكمي للبلاد إلى 503.290 حالة ، بما في ذلك 8153 حالة وفاة.



وتعد  جنوب أفريقيا ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 58 مليون نسمة ، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد الحالات في العالم ، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا والهند ، وجميع البلدان ذات التعداد السكاني الأعلى، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

يقول الخبراء أن العدد الحقيقي للوباء في جميع أنحاء العالم أعلى بكثير من الحالات المؤكدة ، وذلك بسبب الاختبارات المحدودة وأسباب أخرى.


وحذرت الصحف من إن وصول البلد الإفريقي وتسجيل  نصف مليون إصابة  يوضح  إن البلد قد دخل مرحلة من الزيادات السريعة الخطرة.


قال دنيس تشوبيرا ، عالم الفيروس في ديربان ، قد نصل إلى مليون حالة بسرعة كبيرة.

أضاف  "ما نعرفه على وجه اليقين هو أن الأرقام أقل من الواقع وأن هذا الفيروس سيبقى معنا لفترة طويلة قادمة". 


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