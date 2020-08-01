لم نر منهم إلا الشر.. خليفة حفتر: لا مكان للأتراك في ليبيا

أكد القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، على مواجهة قواته للمرتزقة والطامعين في ليبيا بكل حزم وقوة، مشيرًا إلى إن تركيا تواصل إرسال المخربين إلى بلاده، وفق لماذكرته منصات متعددة.





وقال المشير حفتر ، إن الليبيين لن يقبلوا بالخضوع لاستعمار تركي جديد.









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وأضاف " الأتراك بقوا في ليبيا 300 عام ولم ير منهم الليبيون إلا الشر".









وتابع " لن نرضى أبدا بالاستعمار و الليبيون سيتصدون لكل مستعمر وسيقومون بطرده.









وتواجه القوات الليبية ميليشيات الوفاق وأردوغان الذي يريد السيطرة على منطقة الهلال النفطي لنهب ثرواتها.



