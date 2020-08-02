حنان ماضي: وأنا صغيرة مكنتش بحب أغاني أم كلثوم .. فيديو

قالت المطربة حنان ماضي، إنها كانت تتمنى أن تعمل مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي"، أن الموسيقار عمار الشريعي دائما ما يهتم بعمله، معقبة: "كان بيهتم بالناس اللي بيشتغل معاهم وبيكون وراهم في أي حتة".



وتابعت: "أول مرة شوفته لما كان في حفلة أضواء المدينة، وكان مهتم بيا وهو ميعرفنيش.. ميعرفيش غير صوتي بس".



وتابعت: "وأنا صغيرة مكنتش بحب أغاني أم كلثوم، طريقتها كانت مختلفة عن اللي كنت بسمعه وأنا صغيرة، ولما فهمت الغناء فهمت عظمة أم كلثوم، وعرفت أن هي عندها حاجات في صوتها مش عند أي حد".

