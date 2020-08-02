AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:34 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
انجي هيبة
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون جراء تصادم 3 سيارات على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، في الساعات الأخيرة من أمس السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.


تلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث عند محطة تحصيل الرسوم بمدخل محافظة الإسماعيلية، حيث اصطدمت ٣ سيارات، مما أدى الي مصرع كلا من ابراهيم رضا ابراهيم، 21 سنة، مقيم الشرقية، وسحر عبدالرحمن محمود، 54 سنة، مقيمة المنزلة، وأسماء السيد حسن 30 سنة، مقيمة أرض الجمعيات بالإسماعيلية.


ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، بنقل 5 أشخاص آخرين مصابين بجروح قطعية واشتباه بكسور في اليدين والقدمين والضلوع وكدمات مختلفة، إلى المستشفي لتلقي العلاج.


وقالت المصادر إنه تم التحفظ على جثامين المتوفيين الثلاث داخل مشرحة مستشفى القصاصين المركزي، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقلوا للمستشفى الجامعى.. إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيله .. كم مرة تزوج سعيد صالح

أحمد شوبير يدعم تركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة|شاهد

بينهم مجند .. تفاصيل مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

بـ الأحضان.. زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار | شاهد

نزيف الثأر يتواصل| مقتل أستاذة بجامعة المنيا وإصابة زوجها بالرصاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني

لـ الأمهات.. احمي طفلك من مخاطر الإصابة بالسمنة بهذه الطرق