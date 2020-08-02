مصرع وإصابة 8 أشخاص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون جراء تصادم 3 سيارات على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي ، في الساعات الأخيرة من أمس السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.









تلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث عند محطة تحصيل الرسوم بمدخل محافظة الإسماعيلية ، حيث اصطدمت ٣ سيارات، مما أدى الي مصرع كلا من ابراهيم رضا ابراهيم، 21 سنة، مقيم الشرقية، وسحر عبدالرحمن محمود، 54 سنة، مقيمة المنزلة، وأسماء السيد حسن 30 سنة، مقيمة أرض الجمعيات بالإسماعيلية.









ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف ، بنقل 5 أشخاص آخرين مصابين بجروح قطعية واشتباه بكسور في اليدين والقدمين والضلوع وكدمات مختلفة، إلى المستشفي لتلقي العلاج.









وقالت المصادر إنه تم التحفظ على جثامين المتوفيين الثلاث داخل مشرحة مستشفى القصاصين المركزي، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.



