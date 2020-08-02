أزمة بين رئيس البرازيل والقضاء.. وفيسبوك تصف قرار حجب حسابات حلفاء بولسونارو بـ المتطرف

قرر قاض في المحكمة العليا في البرازيل إغلاق حسابات 12 حليفا بارزا للرئيس جايير بولسونارو، وهو الحكم الذي وصفته شركة "فيسبوك" بالمتطرف.





وقالت فيسبوك في بيان إن القرار القضائي الجديد متطرف ويمثل تهديدا لحرية التعبير ويتناقض مع القوانين في العالم أجمع.





وجاء قرار المحكمة العليا في إطار التصعيد مع الرئيس البرازيلي التي كانت تحقق في إطلاق عدد من المقربين من الرئيس البرازيلي بولسونارو حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسويه المؤسسة القضائية.





وبعد التحقيقات، أمر القاضي ألكسندر دي مورايس في يوليو بإغلاق 12 حساب فيسبوك و16 حساب تويتر، لوضع حد لـ"نشر الأخبار الزائفة والقذف والتهديدات والجرائم" ضد المحكمة.





وحظرت المحكمة العليا الحسابات التي تضم شخصيات مثل البرلماني المحافظ السابق روبرتو جيفرسون ورجل الأعمال لوسيانو هانج والناشطة اليمينية المتشددة سارة وينتر، في البرازيل فقط.



