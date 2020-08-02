إصابة وزير إسرائيلي بـ كورونا وعزل وزير آخر وعضوين بالكنيست و3 مستشارين

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن وزير التربية والتعليم في حكومة إسرائيل ورئيس حزب "البيت اليهودي"، رافي بيرتس أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19.



وقالت "كان"، إن وزير الاستخبارات إيلي كوهين، وعضوا الكنيست آفي ديختر وأوسنات مارك، و3 مستشارين سيخضعون للعزل المنزلي بسبب تعرضهم لمريض بفيروس كورونا.



يذكر أن وزارة الصحة في دولة الاحتلال، أعلنت تسجيل 1,193 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.



ونبهت إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في دولة الاحتلال إلى 72,163 مصاب، بينهم 328 بحالة خطيرة، والوفيات 523.

