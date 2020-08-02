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أخبار العالم

وزير إسرائيلي: مناقشة الميزانية سيخلق خلافات قوية بين نتنياهو وجانتس ويعجل بانتخابات جديدة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:35 ص
نتنياهو وجانتس
نتنياهو وجانتس
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الأحد، أن وزير المالية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" سيقدم للحكومة موافقته على مشروع الميزانة لما تبقى من العام الحالي، وذلك بهدف الموافقة عليها وإقرارها من قبل الحكومة.

وكشفت "يديعوت أحرونوت"، أن هذه الخطوة ستفجر خلافات كبيرة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس، وستسرع الطريق نحو إجراء انتخابات رابعة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حزب "كاحوال لافان"، سيصوت ضد قرار الموافقة على الميزانية بشكلها الحالي، مشيرة إلى أن هناك أسباب أخرى قد تدفع لتعجيل الانتخابات منها ما ستقدمه عضو الكنيست عن كتلة يمينيا إيليت شاكيد، يوم الأربعاء المقبل، لمشروع قانون يهدف لتجاوز قرارات المحكمة العليا.

حيث يتوقع الوزير الإسرائيلي، أن يدعمه الليكود، فيما أكد حزب غانتس أنه سيصوت ضده، ما سيزيد من الفجوات ويؤدي لانفجار الأوضاع سياسيًا داخل الحكومة الحالية.

وقال مصدر من حزب "كاحوال لافان"، إن كل من يقود إسرائيل لانتخابات بسبب الميزانية أو لأي سبب آخر، سيضر الجمهور بشكل قاتل، مؤكدًا على أن حزبه سيدعم فقط تمرير الميزانية لعامين بهدف توفير الاستقرار الحكومي لكل الإسرائيليين.
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