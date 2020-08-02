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فن

نشرة السوشيال ميديا: تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه من داخل العناية المركزة.. ومدير فني أجنبي جديد داخل النادي الأهلي خلال أسبوع

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:37 ص
صدى البلد
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محمد هانى
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

تصدر هاشتاج #تركي_ال_شيخ موقع تويتر، وتداول إعلاميون ومغردون سعوديون صورة لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، من المستشفى بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية.

نشر الإعلامي رامي رضوان صورة له مع أنوشكا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق رامي رضوان على الصورة: "الشياكة والرقي".

نشر تركي آل الشيخ تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال تركي ىل الشيخ: شكرًا أنا بخير والحمد لله.

نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

قال شوبير في التغريدة: مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي الإعلان الرسمي خلال أيام هل تعود تجربة الهولندي كورڤر الرائعة؟
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