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أخبار البلد

#تركي_ال_شيخ يتصدر تويتر.. ومتابعون: ربنا يشفيك وترجع زي الأول

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
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محمد هاني
تصدر هاشتاج #تركي_ال_شيخ موقع تويتر، وتداول إعلاميون ومغردون سعوديون صورة لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، من المستشفى بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية.

ونُقل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث إنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب.

وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والذي كان يعالج فيه يناير الماضي بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.

وتحدثت وسائل إعلام عدة عن تدهور مفاجئ بصحة آل الشيخ ما دفعه للسفر إلى مدينة نيويورك الأمريكية أمس الأول الجمعة.

وجاءت بعض التغريدات:
ربنا يشفيك وترجع زي الأول
شفاك الله وعافاك 
الله يحفظك




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