تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه من داخل العناية المركزة

وقال تركي ىل الشيخ: شكرًا أنا بخير والحمد لله.

ونُقل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث إنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب.









وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والذي كان يعالج فيه يناير الماضي بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.









وتداول إعلاميون ومغردون سعوديون صورة لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، السبت، من المستشفى بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية.









وتحدثت وسائل إعلام عدة عن تدهور مفاجئ بصحة آل الشيخ ما دفعه للسفر إلى مدينة نيويورك الأمريكية أمس الأول الجمعة.