شيرين عبد الوهاب: كل الناس تدعي لأخونا الغالي تركي آل الشيخ بالشفاء





وقالت شيرين في التغريدة: اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل،أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.. يا ريت كل الناس تدعي لأخونا الغالي المستشار تركي آل الشيخ بالشفاء ويقوم من العملية بالسلامة وبخير".













ونُقل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث إنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب.













وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والذي كان يعالج فيه يناير الماضي بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل،أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية. يا ريت كل الناس تدعي لأخونا الغالي معالي المستشار تركي آل شيخ بالشفاء ويقوم من العملية بالسلامة وبخير @Turki_alalshikh — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 1, 2020

نشرت المطربة شيرين عبد الوهاب تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".