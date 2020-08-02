أحمد شوبير: مدير فني أجنبي جديد داخل النادي الأهلي خلال أسبوع





قال شوبير في التغريدة: مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي الإعلان الرسمي خلال أيام هل تعود تجربة الهولندي كورڤر الرائعة؟









وجاءت بعض تعليقات متابعي شوبير، "أخيرا هنجيب مدرب يفيد قطاع الناشئين"، "خطوة في الاتجاه الصحيح ... مهارات كثيرة نفقدها بسبب غياب النقش علي الحجر"، "حلو الموضوع دا ومحترم جدا، المهم يبقى مدرب متخصص في تطوير الناشئين وتقويمهم مش المكسب خالص".













مدير فني اجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي الاعلان الرسمي خلال ايام هل تعود تجربة الهولندي كورڤر الرائعه؟ — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 1, 2020

نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".