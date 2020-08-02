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رياضة

أحمد شوبير: مدير فني أجنبي جديد داخل النادي الأهلي خلال أسبوع

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:11 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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محمد هاني
نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

قال شوبير في التغريدة: مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي الإعلان الرسمي خلال أيام هل تعود تجربة الهولندي كورڤر الرائعة؟


وجاءت بعض تعليقات متابعي شوبير، "أخيرا هنجيب مدرب يفيد قطاع الناشئين"، "خطوة في الاتجاه الصحيح ... مهارات كثيرة نفقدها بسبب غياب النقش علي الحجر"، "حلو الموضوع دا ومحترم جدا، المهم يبقى مدرب متخصص في تطوير الناشئين وتقويمهم مش المكسب خالص".



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