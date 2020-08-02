بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية وعدد من المحتفلين بعيد الأضحى

وقعت اشتباكات بين الشرطة البريطانية و200 شخص خرجوا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك في شوارع لندن.





مما نتج عنه إصابة ضابط شرطة أثناء محاولته تفريق المحتفلين، حيث تم استدعاء الضباط قبل وقت قصير من منتصف ليلة يوم الخميس إلى إلفورد في شرق لندن.





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تلقت شرطة العاصمة بلاغات من المواطنين بعد رصد مجموعة كبيرة من الأشخاص قد تجمعوا في الشارع قبل في ليلة العيد.







اقترب الضباط من الحشد وطلبوا منهم العودة إلى منازلهم، ولكن وقع الاشتباك أثناء محاولة الشرطة تفريقهم.







ألقت الشرطة القبض على رجل بتهمة قلب النظام العام والاعتداء على عامل الطوارئ، بعدما أصيب ضابط بجروح في الرأس.





