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أخبار العالم

اندلاع الاحتجاجات في بورتلاند لليوم 65 على التوالي وسط غياب جزئي للوكلاء الفيدراليين.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:47 ص
مظاهرات بورتلاند
مظاهرات بورتلاند
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على صالح
أفادت تقارير إعلامية، بأنه لم يُر أي عملاء اتحاديين خارج محكمة بورتلاند، التي كانت مركز الاحتجاجات لأسابيع، حتى منتصف ليل أمس السبت.

ويواصل المتظاهرون في بورتلاند احتجاجاتهم بالتجمع وسط انسحاب العملاء الفيدراليين من المدينة بعد اتفاق بين المسؤولين المحليين والاتحاديين.

وتشهد بورتلاند اليوم الـ 65 يومًا على التوالي من الاحتجاجات.

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ويأتي العنف المتزايد بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية التي اندلعت في سياتل وبورتلاند ومدن أمريكية أخرى بعد وفاة المدان الأمريكي الأفريقي السابق جورج فلويد في قبضة الشرطة في 25 مايو. 

ومع ذلك، فقد تحولت العديد من الاحتجاجات إلى أعمال شغب، واكتملت بالعنف ضد ضباط الشرطة والمدنيين، وكذلك أعمال التخريب والحرق العمد والنهب.

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