استفزاز مرفوض.. البحرين ترد على تصريحات وزير الدفاع التركي عن الإمارات

أصدرت مملكة البحرين بيانا تستنكر خلاله تصريحات وزير الدفاع التركي العدائية تجاه دولة الإمارات.





واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية، التصريحات العدائية لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار تجاه دولة الإمارات العربية استفزازا مرفوضا يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية، وتهديدا مستهجنا لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي.





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وأكدت الوزارة في بيان على تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها صفا واحدا معها في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.





وأوضحت أن تلك التدخلات تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وتمثل تهديدا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي.





كان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار شن هجوما استفزازيا على مصر والإمارات، زاعما أن بلاده ستحاسب أبو ظبي، مطالبا الدول العربية بالتخلي عن دعم الجيش الوطني الليبي.





من جانبه، رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش قائلا إن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.



