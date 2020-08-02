AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استفزاز مرفوض.. البحرين ترد على تصريحات وزير الدفاع التركي عن الإمارات

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:35 ص
البحرين تستنكر تصريحات
البحرين تستنكر تصريحات وزير الدفاع التركي ضد الإمارات
Advertisements
قسم الخارجي
أصدرت مملكة البحرين بيانا تستنكر خلاله تصريحات وزير الدفاع التركي العدائية تجاه دولة الإمارات.

واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية، التصريحات العدائية لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار تجاه دولة الإمارات العربية استفزازا مرفوضا يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية، وتهديدا مستهجنا لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي.

اقرأ أيضا:

وأكدت الوزارة في بيان على تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها صفا واحدا معها في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأوضحت أن تلك التدخلات تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وتمثل تهديدا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي.

كان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار شن هجوما استفزازيا على مصر والإمارات، زاعما أن بلاده ستحاسب أبو ظبي، مطالبا الدول العربية بالتخلي عن دعم الجيش الوطني الليبي.

من جانبه، رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش قائلا إن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر "منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

قرقاش ردا على تركيا: منطق الباب العالي وفرماناته مكانها الأرشيف التاريخي

الإمارات تحتفل بأول مفاعل نووي سلمي عربي .. بن راشد: شطرنا الذرة ونريد استكشاف المجرة.. والجيش الليبي يهدد بالرد على أي تحرك على حدود البلاد..أهم أنباء الصحف الإماراتية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. رسالة آل الشيخ من العناية المركزة.. عيد ميلاد حسن حمدي.. ومدير فني أجنبي جديد في الأهلي

مها أبو بكر: دولة 30 يونيو انتصرت للمرأة المصرية.. فيديو

قبل شراء السيارة .. أسرار خطيرة لا يخبرك عنها الميكانيكي

السعودية.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمدينة جدة

الأخ الأكبر لـ أوباما يشن هجوما حادا ضده: بارد ولا يرحم ويريد أن يعبده الناس

وفاة نجل النائب محمد المسعود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية

بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية وعدد من المحتفلين بعيد الأضحى

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة