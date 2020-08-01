سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

في فصل جديد من الاستفزاز، جدد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار هجومه على مصر والإمارات، مدعيا أن بلاده ستحاسب الإمارات، وهو ما اعتبرته أبو ظبي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.









وشن وزير الدفاع التركي هجوما عدائيا ضد دولة الإمارات زاعما أنها ارتكبت أعمالا في ليبيا وسوريا، كما دعا آكار كل من مصر والإمارات والسعودية وروسيا وفرنسا للتوقف عن دعم الجيش الوطني الليبي.









من جانبه، رد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش قائلا إن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.







