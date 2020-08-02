تحيا مصر: توزيع هدايا على الأطفال بشارع 306 لإضفاء بهجة العيد.. فيديو

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر ، إن فكرة شارع ٣٠٦ هو تنفيذ لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إدارة وحدات الطعام المتنقلة، لافتًا إلى أن الشارع له طقوس خاصة من خلال طريقة تقديم الطعام وطريقة ممارسة الأنشطة والأغاني بالشارع.





وأضاف مختار في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أنه تم توزيع بعض الهدايا على الأطفال زوار شارع ٣٠٦ لإضفاء روح البهجة وروح العيد على المكان، مشيرًا إلى أن الشارع مكان حضارى للشباب.





وتابع أن الشارع غير متوقف على الأطعمة فقط ولكنه من الممكن تقديم بعض المهن اليدوية لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والابتعاد عن الوظيفة الحكومية، منوها أنه يراعى عدم تكرار الأفكار لضمان التنوع.



