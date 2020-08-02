AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد صديق: 10 مليارات جنيه لتطوير العشوائيات حتى 2021.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال خالد صديق، مدير تطوير المشروعات، إن الميزانية ١٠ مليارات جنيه لتطوير العشوائيات حتى ٢٠٢١، وذلك لتطوير العشوائيات غير الآمنة ومتبقى منها جزء لأن هناك مشروعات جارية، كما أن تطوير الأسواق غير المخططة مخصص لها ١.٧ مليار جنيه.

وأضاف صديق، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الـ٢٧ محافظة في مصر بهم عشوائيات مبانى غير مخططة، مشيرًا إلى أن هناك ٤٠% من عمران مصر غير مخطط.

وتابع أن محافظة بورسعيد من أقل المحافظات عشوائيات بينما القاهرة والجيزة بهم أكبر نسب عشوائيات ومبانى غير مخططة، منوهًا بأن الدولة محملة بأعباء ضخمة جدًا وتعمل على شن مشروعات ضخمة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تهتم بتطوير العشوائيات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مضيفًا أنه لولا الدعم من القيادة السياسية لم يكن هناك تطور للعشوائيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطوير العشوائيات: أنفقنا 25 مليار جنيه على تطوير المناطق غير الآمنة في عهد السيسي ..فيديو

تطوير العشوائيات: صرف 25 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة.. فيديو

النائب خالد فهمي لـ"صدى البلد": إنجاز 90% من تطوير المناطق الخطرة.. 3 تشريعات لمكافحة العشوائيات.. ومصر خالية من عشوائية المباني في 2025

برلماني يطالب القطاع الخاص بمشاركة الدولة في ملف القضاء على العشوائيات

15.5 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.. تفاصيل

تطوير العشوائيات يكشف الفارق بين الأسمرات 1 و2 و3.. فيديو

ترشيحاتنا

الأخ الأكبر لـ أوباما يشن هجوما حادا ضده: بارد ولا يرحم ويريد أن يعبده الناس

احمى نفسك من السرطان.. تعرفى على الطريقة الصحيحة لشى اللحوم.. وهكذا تخلصي من رائحة دخان الشواء في ثوان معدودة

كشف عنها النبي.. معجزة إلهية تحدث بـ مكة في موسم الحج

ظاهرة فلكية مبهرة تضيء سماء مصر.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. رسالة آل الشيخ من العناية المركزة.. عيد ميلاد حسن حمدي.. ومدير فني أجنبي جديد في الأهلي

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مرور 15 سنة على فيلم أبو علي .. شاهد سوكة تحتفل بزفافها فى أول ظهور

قرحة المعدة والحموضة.. 10 أضرار صحية لتناول القهوة على الريق

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية