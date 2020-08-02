خالد صديق: 10 مليارات جنيه لتطوير العشوائيات حتى 2021.. فيديو

قال خالد صديق، مدير تطوير المشروعات، إن الميزانية ١٠ مليارات جنيه لتطوير العشوائيات حتى ٢٠٢١، وذلك لتطوير العشوائيات غير الآمنة ومتبقى منها جزء لأن هناك مشروعات جارية، كما أن تطوير الأسواق غير المخططة مخصص لها ١.٧ مليار جنيه.





وأضاف صديق، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الـ٢٧ محافظة في مصر بهم عشوائيات مبانى غير مخططة، مشيرًا إلى أن هناك ٤٠% من عمران مصر غير مخطط.





وتابع أن محافظة بورسعيد من أقل المحافظات عشوائيات بينما القاهرة والجيزة بهم أكبر نسب عشوائيات ومبانى غير مخططة، منوهًا بأن الدولة محملة بأعباء ضخمة جدًا وتعمل على شن مشروعات ضخمة.



