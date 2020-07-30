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أخبار البلد

التنمية المحلية تتلقى 538394 طلب تصالح في مخالفات البناء وتحصيل 706.8 مليون جنيه

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:46 ص
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للموجة الـ 16 لإزالة التعديات على الأراضي، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 27 يوليو 2020، وذلك في تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.


وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستواصل التصدي بكل شدة لجميع صور التعديات سواء على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، كما شدد على ضرورة إزالتها بالكامل وتسويتها بالأرض، حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات مرة أخري في المستقبل.


وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن الموجة الـ 16 للإزالات من على أملاك الدولة شهدت خلال الفترة المشار إليها، إزالة 6437 مخالفة بناء، بمساحة 1794430 م2، بالإضافة إلى إزالة 2721 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة 112825 فدانًا.


وتناول وزير التنمية المحلية في تقريره، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى الأملاك الخاصة، خلال الفترة من 25 مارس حتى 25 يوليو 2020، موضحا أنه تمت إزالة 9331 مخالفة بناء، بمساحة 1772689 م2، فضلًا عن إزالة 20092 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة حوالي 96244 فدانًا، مضيفا أن عدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية وصل إلى 12641 حالة.


ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس وحتى 28 يوليو 2020، ما يُقارب 8 ملايين طن، بمتوسط يومي 60 ألف طن، ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم الدلتا بنسبة 26.2%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%.


وتناول تقرير وزير التنمية المحلية استعراض طلبات التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها اعتبارًا من 14 يوليو 2020 وحتى 26 يوليو2020، حيث بلغ عدد الطلبات 538394 طلبًا، ووصلت رسوم التقديم والفحص إلى 296.2 مليون جنيه، فيما بلغت رسوم جدية التصالح 25% مبلغ 410.6 مليون جنيه، ليصل إجمالي المتحصلات إلى 706.8 مليون جنيه.

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