نائب: الرئيس السيسي قضى على نسبة كبيرة من العشوائيات

قال النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أدار ملف العشوائيات- الذي كان الجميع يتحدثون عنه فى مصر بصورة سيئة- منذ عام 2014 وحتى الآن على قدم وساق، حتى أصبحت مصر مصنفة عالميا بالنسبة للبنية التحتية والطرق.





وأضاف مخاليف فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الرئيس استطاع أن يقضى على نسبة كبيرة من العشوائيات فى مصر، ونجده كل يوم يفتتح مناطق بديلة لقاطنى العشوائيات بعد نقلهم إلى أماكن راقية جدا.





وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه تم عمل إسكان اجتماعى لإنقاذ العشوائيات والتخلص منها، وهذا لم يحدث منذ 60 عاما، وقمنا بإنشاء عواصم جديدة تحاكى القاهرة والإسكندرية مثل مدينة العلمين الجديدة ورأس غارب والعاصمة الإدارية الجديدة.



