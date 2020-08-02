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محافظات

جدارية بـ"تربية طنطا" تخليدا لذكرى طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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احمد علي
دشّن العشرات من فريق متطوعي محافظة الغربية اليوم  رسمة جدارية "بورتريه" بسور كلية التربية بشارع محب بطنطا للدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة، وذلك تكريما وتخليدا له. 


جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في تعليماته إلي رؤساء الأحياء والمدن بالضرورة التواجد الميداني ورفع حالة التأهب والطوارئ أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك. 

كما تضمنت  رسمى البروتريه الملونة عدة كلمات أهمها  "كلما أعطيت بلا مقابل كلما رزقت بلا توقف"؛ و"اعمل الخير بصوت هادىء فغدا يتحدث هناك بصوت مرتفع". 

وكان أعلن الدكتور "رحمي "محافظ الغربية عن إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي والمعروف بطبيب الغلابة على المركز الطبي بشارع سعيد بمدينة طنطا والذي وافته المنية مطلع الاسبوع الماضي  علي خلفيه ما قدمه  نموذجا يحتذي به كطبيب مهموم بمعاناة المرضي وآلامهم طوال رسالته الطبية للغلابة والفقراء.
جدارية بـ"تربية طنطا" تخليدا لذكرى طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي
جدارية بـ"تربية طنطا" تخليدا لذكرى طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي
جدارية بـ"تربية طنطا" تخليدا لذكرى طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي
جدارية بـ"تربية طنطا" تخليدا لذكرى طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي
جدارية بـ"تربية طنطا" تخليدا لذكرى طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي
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