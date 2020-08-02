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فن

بفستان أسود.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة سمية الخشاب ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها، ظهرت فيها مرتدية فستان أسود. 

كتبت سمية الخشاب على الصورة : صباح الخير 

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نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثيرون. 

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

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