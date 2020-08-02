AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد | ليلى ابنة أمير كرارة في عيد ميلادها

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
احتفل الفنان أمير كرارة  بعيد ميلاد ابنته ليلى من خلال نشر صور لهما عبر خاصية "الاستورى" بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

وكتب أمير كرارة على الصورة: "كل سنة وانتى طيبة يا حبيبة قلبى".

اقرأ أيضا :

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.


تدور أحداث مسلسل " الاختيار "  حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد نجاح الاختيار.. كريم فهمي: أمير كرارة ليه فضل كبير عليا

دموعها تتساقط .. ليلى علوي تحدث ضجة بسبب تسجيل صوتي

بعد نجاح الاختيار.. حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا

أحمد العوضي يستعرض عضلاته على انستجرام.. صورة

أمير كرارة يعلن عن مسلسله الجديد رمضان المُقبل

أمير كرارة يشارك جمهوره بصورة جديدة عبر الانستجرام

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. رسالة آل الشيخ من العناية المركزة.. عيد ميلاد حسن حمدي.. ومدير فني أجنبي جديد في الأهلي

بسبب البصل.. إصابة 400 شخص في أمريكا بـ عدوى السالمونيلا

تعرف على موقف رمضان صبحي من البقاء في الأهلي

حسني شتا لمتابعيه: البيت اللي مفيهوش صايع حقه ضايع

بعد مرور 15 سنة على فيلم أبو علي .. شاهد سوكة تحتفل بزفافها فى أول ظهور

حكم لبس المرأة النقاب وتغطية وجهها أثناء الإحرام؟.. هذه كفارته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مرور 15 سنة على فيلم أبو علي .. شاهد سوكة تحتفل بزفافها فى أول ظهور

قرحة المعدة والحموضة.. 10 أضرار صحية لتناول القهوة على الريق

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية