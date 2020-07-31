بفيديو من احتفالات المساجد .. سمية الخشاب تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

هنأت الفنانة سمية الخشاب متابعيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





ونشرت مقطع فيديو من إحدى المساجد الذين يحتفلوا بعيد الاضحى :" كل عام وكل الامه الاسلاميه بخير كل عام وانت بالف خير وصحه يارب عيد اضحي مبارك ".





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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.





الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.





وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع ال فنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.



