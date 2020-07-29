سمية الخشاب تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ونشرت مقطع فيديو لخروف كرتون وعلقات قائلة : "كل عام وانتم بالف خير وصحه وسلام ",

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.



