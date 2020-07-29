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فن

سمية الخشاب تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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منار نور
هنأت الفنانة سمية الخشاب متابعها بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

ونشرت مقطع فيديو لخروف كرتون وعلقات قائلة : "كل عام وانتم بالف خير وصحه وسلام ",

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

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