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فن

سمية الخشاب تبهر متابعيها بأداء أغنية خليجية على إنستجرام.. شاهد

السبت 25/يوليه/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، فيديو جديد لها.

وظهرت سمية الخشاب فى الفيديو وهى تغنى أغنية خليجية.

ونال الفيديو إعحاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالى: "الله حلو اوى، جميل اوى وصوتك تحفة".

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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

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