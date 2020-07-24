بإطلالة صباحية.. سمية الخشاب تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة سمية الخشاب ، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".









وحظت الصورة بإعجاب متابعيها على انستجرام.









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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.





الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.



