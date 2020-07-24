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فن

بإطلالة صباحية.. سمية الخشاب تبهر متابعيها على إنستجرام

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت سمية الخشاب فى الصورة بإطلالة صباحية.

وحظت الصورة بإعجاب متابعيها على انستجرام.


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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق
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