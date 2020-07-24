سمية الخشاب تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام ..شاهد

نشرت الفنانة سمية الخشاب ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها.





وظهرت سمية الخشاب فى الصورة بإطلالة كلاسيكية .





وعلقت على الصورة قائلة :" صباحكم خير وأمل ونور عليكم حبايبي #جمعه_مباركه ".





وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :

-حلوة اوى.

-ماشاء الله قمر









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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.





الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.





وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.



