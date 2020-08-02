زى النهاردة.. معركة أبو قير البحرية بين الأسطول البريطانى والفرنسى

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، تقريرا عن معركة أبو قير البحرية والتي سماها الإنجليز معركة النيل.





وقعت معركة أبوقير، في 2 أغسطس عام 1798 بين القوات البحرية الإنجليزية بقيادة نلسون والأسطول الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت على شواطئ خليج أبو قير المصري.





فعندما علمت الحكومة البريطانية بإعداد الفرنسيين حملة بحرية كبيرة أصدرت أوامرها إلى قائد أسطولها بإرسال مجموعة من السفن يقودها الأدميرال السير هوراشيو نيلسون، لاستطلاع التحركات الفرنسية.





وصل نيلسون إلى الإسكندرية في 1 أغسطس ورأى الميناء مليئًا بسفن الشحن الفرنسية الفارغة، ونشبت معركة عنيفة اقتربت فيها السفن من بعضها بعضل، وركز نيلسون مدفعية سفنه على المدرعات الفرنسية حتى دمرتها عن آخرها.





وانتهت المعركة مع بدايات الفجر، وأسفرت عن تدمير الأسطول الفرنسي وداعته الكبرى التي كانت تحمل 120 مدفعًا، وكانت خسائر البريطانيين حوالي 300 قتيل، وكانت خسائر الفرنسيين 1700 قتيلا من بينهم قائد الأسطول الفرنسي الأدميرال فرانسوا بول برويز، وبقي الأسطول البريطاني يحاصر الشواطئ المصرية منعًا لأية إمدادات فرنسية يمكن أن تصل إلى نابليون وجيشه.



