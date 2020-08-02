علي جمعة يكشف عن دعاء السيدة زينب لـ مصر

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن السيدة زينب رضي الله تعالى عنها ، عندما جاءت إلى مصر كرمها أهل مصر واستقبلوها استقبالا هائلا فى بلبيس، واحتفوا بها، وأخذها حاكم البلاد الوالي مسلمة بن مخلد وجعلها فى بيته قنطرة السباع، جلست سنة وانتقلت إلى رحمة الله تعالى، ولما رأت هذا الاستقبال الهائل دعت لأهل مصر قالت « يا أهل مصر: نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا».





وأضاف "جمعة"، فى فيديو له منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن السيدة زينب لخصت كل شئ فى دعائها لمصر، ولذلك يقال مصر المحروسة، وهى محروسة بدعاء الأولياء بأهل البيت وبأبنائها وهذ الإخلاص والتعلق والحب لسيدنا محمد ولسائر الأنبياء وهذا الحب لله تعالى لعمارة الأرض لعبادة الله لتزكية النفس.

وتابع قائلًا: ورغم أنه يمر على مصر أزمات ومحن إلا أن مصر محروسة، وهى كما هى دائمًا محل جذب، ويجعل الله لها من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، فالله ينصر هذه البلاد، ويستجيب إلى يوم القيامة دعوة السيدة زينب الطاهرة رضى الله تعالى عنها وأرضاها.





وقال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن المصريين يحتفلون في هذه الأيام بذكرى مولد السيدة زينب ابنة الإمام علي بن أبي طالب، ووالدتها فاطمة الزهراء وأخواها الحسن والحسين وجدها سيدنا محمد -صلي الله عليه وسلم-.



وأضاف «وسام» في تصريح له، أن السيدة زينب عقيلة بن هاشم جاءت إلى مصر لما ضاقت بها الحال في مدينة المنورة، ونصحها البعض أن تذهب إلى مصر وقالوا لها إن فيها قومًا يحبوكم لقرابتكم لرسول -صلى الله عليه وسلم- فإن لم تجدوا في الأرض موطنًا فستجدون قلوب أهلها موطنًا لكم. وأضاف «وسام» في تصريح له، أن السيدة زينب عقيلة بن هاشم جاءت إلى مصر لما ضاقت بها الحال في مدينة المنورة، ونصحها البعض أن تذهب إلى مصر وقالوا لها إن فيها قومًا يحبوكم لقرابتكم لرسول -صلى الله عليه وسلم- فإن لم تجدوا في الأرض موطنًا فستجدون قلوب أهلها موطنًا لكم.



وأشار مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إلى أن السيدة زينب لما رأت حفاوة استقبال أهل مصر لها دعت لهم، قائلة: «أكرمكم الله كما أكرمتمونا وحفظكم كما حفظتمونا، وأمنكم كما أمنتمونا»، منوهًا بأننا نحن نعيش في بركة دعوتها إلى يومنا هذا.